Un nou drog face ravagii in randul tinerilor! De la cateva fumuri se transforma total

Zombie drug google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu referitor la situatia a numerosi tineri surprinsi prabusiti pe strazile mai multor orase sub influenta drogului “Zombie”. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constitutia Romaniei privind protectia copiilor si a tinerilor. Citeste si: Au suferit intoxicatii grave din cauza pastilelor. Cei mai multi pacienti incearca sa-si puna capat zilelor prin astfel de metode Imaginile surprinse cu mai multi tineri care par a fi sub influenta drogurilor si care zac prabusiti pe trotuare si prin parcuri, tineri despre care presa relateaza ca au ajuns, in cele din urma, in stare grava, la spital, au facut inconjurul internetului. ...