Un nou focar de pesta porcina loveste Romania

Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Galati, in localitatea in extravilanul careia, la sfarsitul saptamanii trecute, au fost sacrificati 15 porci din cauza virusului. De data aceasta, pesta a aparut intr-o gospodarie, scrie Mediafax. Focarul care a fost confimat in localitatea galateana Tudor Vladimirescu este cel de al zecelea din judetul Galati. Fiind vorba despre o gospodarie aflata in localitate, autoritatile au decis sa eutanasieze toti porcii incepand de marti. „Avem confirmarea pentru un focar de pesta porcina la o gospodarie din Tudor Vladimirescu. In aceasta dimineata, am analizat si aprobat masurile necesare, am decis sa eutanasiem toate suinele din ...