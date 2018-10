Un nou mesaj al iubitului Elenei Udrea, intr-o fotografie cu fetita lor

iubit udrea mesaj facebook google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a postat pe un nou mesaj menit sa emotioneze, insotit de o noua fotografie in care apare alaturi de fiica sa. «Exista locuri in INIMA despre care nici macar nu stii ca exista pana cand nu iubesti un copil. Dor de Mami...», a scris Alexandrov in a doua postare pe dupa ce Elena Udrea a fost retinuta de Interpol. Vecinul Elenei Udrea: "Nu stiam nimic despre asta. Nu iti poti imagina" Este al doilea mesaj publicat de Alexandrov, dupa ce Udrea a fost retinuta de Interpol in Costa Rica. Vineri, Adrian Alexandrov a avut o prima postare care avea atasata o fotografie cu el alaturi de Udrea si de fiica lor, afirma ...