Un nou mineral, niciodata gasit pana acum pe Terra, a fost descoperit in Siberia

Da cineva socoteala? Nu pot sa cred ca lipsa din peisaj, intr-un moment sensibil, a celor carora li s-a incredintat soarta tarii, este o simpla intamplare. Niciodata in istoria noastra, voevozii, ispravnicii, capeteniile nu plecau in concediu, cand stiau ca e primejdie in tara. Vineri, nimeni in afara de presedinte, nu ...

Pesta porcina este in programul de guvernare. Inca din 1990 Pesta porcina chinuie astazi si pe ultimii fraieri care se mai incapataneaza sa produca alimente in Romania.

Scena de cascadorii rasului! Doi jandarmi urmaresc o femeie, dar se dau violent cap in cap! VIDEO Mitingul diasporei a avut un final halucinant, cu bătăi între jandarmi și unii manifestanți, apăruți printre cei pașnici, veniți de prin toate colțurile lumii. Au avut loc incidente majore, în urma cărora peste 400 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. O scenă uluitoare s-a petrecut în fața Palatului Victoria, când doi jandarmi au […]

30.000 de oameni au continuat Mitingul diasporei a doua zi. Jandarmii, intampinați cu trandafiri galbeni FOTO Aproximativ 30.000 de oameni au manifestat sâmbătă, continuând Mitingul diaspora din urmă cu o zi, soldat cu incidente majore. De data aceasta nu au existat scenele de violență. Mai mult, manifestanții le-au dăruit jandarmilor trandafiri albi. Vineri seara, Mitingul diasporei s-a soldat cu incidente, mai mulți huligani incitând jandarmii, care au reacționat. Bilanțul: peste 400 […]

Organizatorii Rogers Cup reacționeaza la declarațiile Simonei Halep și ii dau dreptate acesteia. Care este scuza pentru programul greu al Simonei Directorul de comunicare al Federaţiei Canadiene de Tenis, Valérie Tétreault, a reacţionat după ce Simona Halep s-a plâns de modul în care este programată la meciuri, afirmând că ploaia din această săptămână a dat peste cap programul Rogers Cup. În plus, unele jucătoare calificate în sferturi erau ...

Ana Bogdan a invins-o pe Niculescu si va juca pentru un loc pe tabloul principal la Cincinnati Jucătoarea Ana Bogdan, locul 82 WTA, a eliminat-o, sâmbătă, pe Monica Niculescu, locul 69 WTA şi cap de serie numărul 21, în primul tur al calificărilor turneului de la Cincinnati, cu premii de peste 2,8 milioane de dolari.Bogdan s-a impus cu scorul de 6-2, 7-6 (8), într-o oră şi 47 de minute. ...

Mii de persoane au participat la protestele antiguvernamentale in marile orase ale tarii - grupaj Mii de persoane au participat la protestele antiguvernamentale organizate sâmbătă seara în marile oraşe din ţară, peste 10.000 de persoane fiind în stradă la Iaşi, alte 8.000 la Timişoara şi peste 5.000 în Sibiu. Proteste cu participare mai redusă au avut loc şi în alte oraşe din ţară, precum Bis ...

Ce este si cum functioneaza stomatologia digitala Stomatologia digitala este o imbinare de tehnologii de ultima generatie, care ajuta la stabilirea unor tratamente cat mai precise si eficiente. Practic, tehnicile traditionale sunt inlocuite cu metode digitale.

Fosta avocata a lui Dragnea o 'desfiinteaza' pe Carmen Dan: 'Ma astept ca procurorii militari sa ii sanctioneze pe jandarmi' Avocata Maria Vasii, cea care l-a reprezentat pe Liviu Dragnea în dosarul Referendumul, critică în termeni duri intervenţia jandarmilor de la mitingul de vineri seară, dar şi lăurile de poziţie ale ministrului de Interne, Carmen Dan."Sunt solidartă cu strigătul de durere al cetăţenilor români din af ...