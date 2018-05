Un nou organ a fost descoperit in corpul uman. Ar putea explica de ce se raspandeste cancerul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un organ care absoarbe socul asupra tesutului vital si care ar putea ajuta la o intelegere mai buna a raspandirii cancerului a fost descoperit in corpul uman, au anuntat oamenii de stiinta. Potrivit cercetatorilor, au fost descoperite niste compartimente umplute cu lichid ce asunt situate sub piele, in tot corpul, ele fiind denumite „interstitium”. Compartimentele sunt unite si se afla in jurul tractului digestiv, plamanilor, cvaselor de sange si a muschilor, creand astfel o retea ce este pusa in functiune de o „plasa” de proteine puternice si flexibile, scrie Live Science. Autorul studiului, Neil Theise, profesor de patologie la Universitatea de Medicina din New York, a declarat ca initial se credea c ...