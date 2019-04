Un nou post de televiziune apare in Romania

TDC google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grila TV a posturile de cablu se va imbogati cu o noua televiziune. Reprezentantii televiziunii respective nu au inaintat, inca, o data exacta de lansare, insa au specificat ca se poarta discutii cu unul dintre cei mai mari operatori de cablu din Romania. Nickelodeon a lansat in Romania canalul Nicktoons TDC – Timeless Drama Channel – este o televiziune axata pe difuzarea serialelor si filmelor turcesti. In curand, postul va incepe sa emita si in Romania. TDC este operat de grupul SPI International. Acesta detine si seria de televiziuni de filme sub sigla FilmBox. Printre titlurile pe care postul TDC le va difuza se afla ”Kurt Seyit and Shura”, ”Karadayi”, ”20 Minu ...