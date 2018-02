Un nou program spectaculos la Opera Nationala Romana din Iasi

Opera Nationala Romana din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Opera Nationala Romana Iasi are un program extrem de intens in perioada urmatoare. Institutia condusa de Beatrice Rancea va sustine nu mai putin de patru spectacole in cinci zile. Vineri, Opera ieseana pune in scena opera Boema, de Giacomo Puccini, in regia lui Niky Wolcz. Conducerea muzicala ii apartine lui Marcello Mottadelli. Acesta va fi la puptirul dirijoral si la reprezentatiile Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni / Pagliacci, de Ruggiero Leoncavallo, care vor avea loc sambata, regia fiind semnata de Fritzdieter Gerhards, respectiv Anda Tabacaru Hogea. Duminica, Opera Nationala Romana Iasi va oferi publicului un spectacol inedit, de teatru coregrafic, Imagine all th ...