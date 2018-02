Un nou protest in fata sediului DNA din Bucuresti. Cine participa la actiunea de protest

„Am ieșit pentru Justiție, nu pentru corupție. Tot DNA-ul este corupt. Așteptăm de la ministrul Justiției să vedem revocarea”, spune o femeie.

„Mă aflu pentru că s-au spus prea multe minciuni. Ne mint în față”, este motivul pentru care a ieșit în stradă o protestatară.

„Sunt o victimă a abuzurilor, am foarte multe dosare care nu s-au finalizat. Nu am reușit să mai lupt în competițiile internaționale, pentru că a trebuit să vin aici. Sunt în derulare de ani de zile dosarele.

Un nou protest cu portocale are loc în faţa Palatului Cotroceni, împotriva corupției din Justiție. Zeci de oameni au ieșit în stradă pentru a cere demisia șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, conform Antena3.ro. Oamenii sunt nemulțumiți și de faptul că președintele Klaus Iohannis ar fi „avocatul” șefei DNA.Și luptătorul Daniel Ghiță a ieșit la protest și spune că este victima abuzurilor din Justiție.Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir protestează, de asemenea, și spune că „Din ce în ce mai multă lume iese. Ieșim până când abuzurile din România vor înceta. Abuzurile ne vor ataca pe toți. Cred că lumea a început să se sature de lucrurile acestea. Aceste instituții stiu doar spă aresteze”.Și Liviu Pleșoianu a mers la protest și spune că are încredere în decizia pe care o va lua, joi, ministrul Justiției, iar președintele ar trebui să semneze revocarea șefei DNA. „Mai venitm. O să vină tot mai mult lume. Noi toți de aici suntem România, noi am venit aici pentru a da un mesaj „așa nu se mai poate”. Mă astept ca milioanele de români să înțeleagă că acest domn trebuie să iasă și să semneze revocarea lui Kovesi”.Mai mult, la protest au ieșit și provocatori precum Mălin Bot și Sandi Matei, bărbatul care a bătut un bătrân, în Piața Victoriei.Sursa: Antena3.ro. Sursa foto: Facebook/Daniel Ghita