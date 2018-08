Un nou protocol intre SRI si Parchetul General, incheiat inaintea alegerilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nou protocol incheiat intre Serviciul Roman de Informatii si una dintre institutiile esentiale din domeniul justitiei iese la iveala. Acest protocol a fost incheiat in 07.12.2016, chiar inaintea alegerilor parlamentare. El a fost semnat de procurorul general Augustin Lazar si actualul director al SRI, Eduard Hellvig. Protocolul, prezentat in cadrul emsiunii ”Romania 9”, de la TVR, prevede modul in care SRI si Parchetul General colaboreaza si confera acces celor de la SRI la aparatura existenta in cadrul Ministerului Public. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push( ...