Un nou record batut de Messi

Victoria obtinuta de FC Barcelona, la Sevilla, cu Betis, a fost meciul cu numarul 477 in tricoul echipei FC Barcelona pentru Lionel Messi, un record pentru gruparea catalana, informeaza lequipe.fr. Inaintea lui Messi, Xavi a castigat 476 de meciuri pentru FC Barcelona. Messi a jucat 674 de partide cu echipa sa. Argentinianul de 31 de ani a inscris trei goluri in intalnirea de la Sevilla, pe care FC Barcelona a castigat-o, cu 4-1. Acesta a fost tripla cu numarul 51 din cariera lui Messi. Prima tripla reusita de Messi a fost in 2007, intr-un meci cu Real Madrid. In total, el a reusit opt triple in Liga Campionilor, 33 in campionat, trei in Cupa Spaniei, una in Supercupa Spaniei si sase cu nationala Argentin ...