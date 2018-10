Un nou scandal BUBUIE in Educație: un profesor publica imagini video din vestiarul fetelor de 13-14 ani

Armata Rusiei a efectuat joi, la ordinul preşedintelui Vladimir Putin, teste masive ale forţelor nucleare strategice, fiind lansate numeroase rachete din Marea Barents şi din Marea Ohotsk, informează agenţiile de presă Tass şi Associated Press, potrivit Mediafax."Exerciţiile forţelor nucleare strate ...

Nu exista suflet de om care sa se uite in ochii tristi ai acestei copile si sa ramana impasibil. Ca ea probabil sunt mii...

Trimisul special Antena 3 in Costa Rica, Ana-Maria Bujor, a prezentat in aceasta seara, date de ultima ora despre Elena ...

Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, desfasurarea scorurilor in cea de-a treia etapa din cadrul Grupei 4 a Nations League C, unde se afla si nationala Romaniei: