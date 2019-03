Un nou SCANDAL in piata farma: Perchezitii legate de vanzarea de dezinfectanti diluati. Ce spune Pintea

perchezitii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii fac perchezitii, astazi, in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale care ar fi vandut unor spitale dezinfectanti care nu indeplineau standardele de performanta in distrugerea bacteriilor. Parerea judecatorilor: Hexi Pharma a pus in pericol viata a milioane de oameni Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, fac in aceasta dimineata cinci perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele de lucru ale unor so ...