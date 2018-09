Un nou scandal sta sa inceapa! Seful ANP este acuzat ca l-a favorizat pe Borcea in puscarie

Marian Dobrica si Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directorul ANP, Marian Dobrica, este acuzat ca i-a aprobat ilegal 10 permisiuni de iesire din penitenciar intr-un singur an lui Cristian Borcea. „Astazi am cerut Ministrului Justitiei sa dispuna verificarea modului in care au fost acordate, in perioada iunie 2017 – iunie 2018, cele 10 recompense cu permisiunea de iesire din penitenciar pentru detinutul Cristian Borcea si am sesizat Directia Nationala Anticouptie in legatura cu posibile infractiuni de abuz, fals si coruptie in legatura cu favorizarea acestui detinut-vip. Directorul general Marian Dobrica i-a aprobat detinutului Cristian Borcea nu mai putin de 10 recompense cu permisiunea de iesire din penitenciar, in perioa ...