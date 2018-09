Un nou sef la DIICOT propus de Tudorel Toader

Giorgiana Hosu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus-o vineri pe Elena Giorgiana Hosu pentru ocuparea functiei de procuror sef adjunct al DIICOT. De asemenea, Tudorel Toader propune numirea a trei procurori in functii de conducere in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie: Antonia Eleonora Constantin - procuror sef al Sectiei Judiciare, Iuliana Nedelcu - procuror sef adjunct al Sectiei Judiciare, Florena Esther - sef al Sectiei de Resurse Umane si Documentare. Potrivit unui comunicat al MJ, in ceea ce priveste functia de procuror sef al Sectiei judiciare penale din cadrul DNA, Ministerul Justitiei anunta ca nu se va face o propunere de numire pentru aceasta. Pro ...