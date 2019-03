Un nou sef la Regionala de la Iasi a Postei Romane

Sorin Sova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand de astazi, Regionala de la Iasi a Postei Romane are un nou director. Este vorba despre bacauanul Sorin Sova care in trecut a cochetat cu PDL-ul, acum fiind neafiliat politic. Sorin Sova lucreaza in cadrul Postei Romane de multi ani, in prezent fiind si consilier judetean al judetului Bacau. Dupa ce a condus oficiul postal din Bacau, Sova a fost si lider sindical. Din pozitia de candidat independent, Sorin Sova a reusit sa ocupe, din 2016, pozitia de consilier judetean, adunand aproximativ 16.000 de voturi. Pana in 2016 a fost consilier judetean din partea PDL. Mentionam ca Regionala din Iasi are in subordine oficiile din Vaslui, Neamt, Botosani, Suceava si Bacau. Daca ti-a pla ...