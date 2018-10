Un nou succes al scolii iesene la etapa internationala a Olimpiadei de Stiinte pentru Juniori

Colegiul National Iasi 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 30 septembrie – 13 octombrie 2018, a avut loc la Bucuresti, la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, pregatirea lotului largit in vederea selectarii lotului restrans al Romaniei pentru etapa internationala a Olimpiadei de Stiinte pentru Juniori. Din cei 15 elevi participanti, doi au fost reprezentanti ai judetului Iasi, premiati anterior la etapa nationala a aceleiasi competitii. Este vorba despre elevii in clasa a IX-a de la Colegiul National Iasi Robert Ghetiu, pregatit de catre prof. Ioana Bohotineanu la biologie, prof. Geanina Grigoras la chimie si prof. Oana Pasarica la fizica si de Matei Bogdan Plescan, indruma ...