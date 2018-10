Un nou tramvai a ajuns din Germania in depoul CTP Iasi

tramvai CTP Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primul tramvai din cea de-a doua serie de vagoane achizitionate din Germania a ajuns in depoul CTP Iasi. Institutia noastra a semnat contractul de achizitionare a altor patru tramvaie de tipul M6D de la operatorul de transport din Mülheim an der Ruhr, dupa ce, anul trecut, CTP a cumparat tot patru vagoane de acelasi fel, din localitatea amintita. Capacitatea fiecarui tramvai este de 37 locuri pe scaune si 130 in picioare, iar valoarea totala a contractului de achizitie este de 100.000 de euro (25.000 euro/vagon). Tramvaiele sunt in stare buna de functionare si au fost reconditionate in anul 2014. Citeste si: CTP a gasit firma care va imprima bilete si abonamente. Contractul este de ...