Un nou turneu pentru Ateneul din Iasi - Corul "Marii Uniri"

Un nou turneu pentru Ateneul din Iasi. Mult asteptat la Botosani, Corul "Marii Uniri" a participat la slujba de Florii la Biserica Vovodenia. Corul Ateneului din Iasi a raspuns astfel invitatiei preotului paroh, Partenie Apostoae, si a asigurat raspunsurile in cadrul Liturghiei din duminica premergatoare sarbatorii Invierii. Citeste si: BILANT de mandat dupa doi ani de management, la Ateneul din Iasi Evenimentul se inscrie in sfera preocuparilor repertoriale ale corului, ce inmanuncheaza expresii sonore de factura patriotica, populara si religioasa. Totodata prin aceasta participare se mentine obiectivul declarat la infiintare: Corul "Marii Uniri" va contribui atat in Iasi cat si in afara lui la ...