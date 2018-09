Un oficial american de rang inalt scrie in New York Times impotriva lui Donald Trump

Sub titlul "Fac parte din rezistenţa din interiorul administraţiei Trump", cotidianul New York Times a publicat miercuri un articol de opinie scris de un "oficial american de rang înalt", a cărui identitate nu este dezvăluită, la cererea acestuia. Ziarul recunoaşte explicit că practica publicării unui editorial dintr-o sursă confidenţială este neobişnuită, dar îşi motivează decizia prin importanţa dezvăluirilor şi prin riscul ca, dacă şi-ar face cunoscută identitatea, autorul să fie demis. Cititorii sunt asiguraţi că redacţia ştie cine a scris articolul şi sunt invitaţi să pună întrebări despre conţinut şi despre procesul de aprobare a publicării. Articolul, disponibil online la adresa https://www.nytimes.com/2018/09/05/opinion/trump-white-house-anonymous-resistance.html, arată că în cadrul administraţiei SUA există oameni care încearcă să obstrucţioneze o parte din intenţiile preşedintelui Donald Trump. Cei implicaţi consideră că prima lor datorie este cea faţă de ţară, susţine autorul. Ideea unei opoziţii interne în cadrul guvernului Statelor Unite există şi în cartea "Fear: Trump in the White House" ("Teamă: Trump la Casa Albă") a ziaristului Bob Woodward, celebru după investigaţia jurnalistică în urma căreia s-a declanşat scandalul Watergate. Volumul urmează să apară abia săptămâna viitoare, dar CNN a difuzat marţi fragmente din text. Potrivit lui Woodward, unii consilieri apropiaţi ai lui Trump ar fi luat măsuri ieşite din comun la Casa Albă, încercând să oprească "impulsuri periculoase" ale preşedintelui şi mergând până la ascunderea unor documente, pentru ca acesta să nu le semneze. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Adrian Dădârlat)