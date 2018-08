Un om de afaceri a comis-o grav in centrul Iasului! A construit cu toporul intr-o zona preferata de lumea buna! Investitorul: "Ce sa facem, intram in legalitate!"- GALERIE FOTO

Daniela Condur si Andrei Panaitescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Patronul Hotelului Ramada a comis ilegalitatea anului • Pentru ca nu a primit autorizatie, a inceput sa construiasca, satul de atatea amanari • Andrei Panaitescu avea doar un PUZ aprobat in Consiliul Local din luna iunie • A ridicat doua etaje in plus chiar langa un complex comercial din Iasi • Lucrarile au fost sistate, iar dosarul a ajuns la Serviciul de Investigatii Criminale • Chiar si asa, in cursul zilei de ieri, muncitorii erau prezenti pe santier • "Nu mi-au eliberat autorizatia. Ce sa facem, intram in legalitate! Am fost intors de patru ori pentru ca asa este la Iasi. Toata lumea construieste, iar eu... Pierdeam constructorul. Acum, ...