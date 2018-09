Un om de afaceri care a vrut sa dea lovitura vietii la Iasi, obligat sa munceasca la Cantina de Ajutor Social! A ramas si fara avere si fara firma!

cantina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Afaceristul a crezut ca poate da lovitura vietii daca depune un proiect pe bani europeni, iar de acolo sa incerce sa bage in buzunar cat mai mult • In momentul in care a solicitat decontarea unei cheltuieli, acesta a prezentat acte false tocmai pentru a putea ramane cu bani mai multi • Planul lui parea a fi bine pus la punct, iar sumele obtinute sunt destul de mari • La finalul saptamanii trecute, judecatorii i-au mentinut sechestrul de avere si l-au trimis la munca in folosul comunitatii • Trebuie sa aiba grija de necajitii care mananca la Cantina de Ajutor Social, timp de 60 de zile, cate doua ore pe zi La sfarsitul saptamanii trecute, Eugenio Lucchelli, administratorul SC Terra N ...