Un operator feroviar privat din Iasi se pregateste pentru o revenire in forta. A cumparat doua trenuri de mare viteza din Franta - FOTO

Luni, 6 august, au fost surprinse in gara Curtici doua automotoare diesel X 72500 (X TER), potrivit unor imagini postate de Apetraritei Silviu in grupul de „FEROVIARI-intre profesie si pasiune". Pasionatii de infrastructura spun ca trenurile ce seamana cu faimosul „TGV" (train a grande vitesse) ar fi achizitionate pentru Regio Calatori. De altfel, destinatia lor ar fi Marub Brasov, uzina de reparatii material rulant ce face parte din acelasi grup cu operatorul privat din Brasov. In plus, trenurile din Franta ar urma sa fie introduse pe ruta Brasov – Iasi, conform pasionatilor de infrastructura. In schimb, surse din domeniul feroviar spun ca cel care le-a cumparat este un operator din Iasi. Acelasi ca ...