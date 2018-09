Un pasionat de istoria Iasului face marturisiri despre un frumos eveniment petrecut la Iasi - FOTO

Photo1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dulcele Targ al Iesilor este din nou in sarbatoare! In anul CENTENARULUI Reintregirii Neamului Romanesc pentru 3 zile, intre 14 - 16 septembrie 2018, Cetatea ieseana a devenit pentru a 11-a oara CAPITALA INTERNATIONALA A MUZICII MECANICE! Flasnetari renumiti, muzeografi apreciati si colectionari pasionati din 7 tari, Austria, Cehia, Franta, Germania, Slovacia, Slovenia si Romania, s-au adunat la Iasi intr-un nou Festival International al Muzicii Mecanice, in care contemporaneitatea cocheteaza cu eternitatea, sarmul cu eleganta, rafinamentul cu bunul gust al vremilor de altadata, acum reinviate in spiritul lor inconfundabil, gratie inimoaselor muzeografe iesene de la Muzeul Stiintei si Tehnicii "Stefan Pr ...