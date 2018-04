Un pilot face dezvaluiri incredibile. Care sunt de fapt cele mai sigure locuri din avion

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pilotul unei companii de linie spune ca experientele de zbor ale pasagerilor depind foarte mult de locul pe care acestia il ocupa in avion. Pilotul Jonny Knowlson, care a devenit popular pe Instagram datorita paginii sale intitulate Jonny the Pilot, a explicat unde ar trebui sa se aseze pasagerii care resimt mai intens turbulentele, dar si ce pot face calatorii pentru a dormi nestingheriti sau a avea mai mult loc la picioare. „Stiati ca daca stati in dreptul aripilor unui avion de mari dimensiuni, care zboara la o altitudine mai mare, veti fi avantajati? Atunci cand stai mai aproape de centrul avionului, turbulentele care ridica, inclina, trag sau imping avionul pot fi resimtite mai putin”, spune acesta. Pentru pas ...