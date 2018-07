Un pod s-a prabusit peste oamenii care se adaposteau de furtuna. Sunt cel putin 8 morti

pod prabusit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie in estul Chinei, in localitatea Langgan, dupa ce un pod s-a rupt din cauza furtunii. Opt persoane au murit si alte trei au fost ranite dupa ce partea superioara a unui pod din localitatea Langgan, din provincia Zhejiang din estul Chinei, s-a prabusit, transmite EFE care citeaza agentia Xinhua. Incidentul s-a produs vineri, la ora 19,40, au precizat autoritatile locale. Unii locuitori din zona, care se refugiasera sub partea acoperita a podului pentru a se adaposti de o puternica furtuna, au ramas prinsi atunci cand structura s-a prabusit. Majoritatea victimelor erau persoane in varsta, au afirmat martorii accidentului, in timp ce fotografii de la fata locului arata ca structura principala a p ...