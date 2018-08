Un politist ajunge acasa si incepe sa strige catre nevasta-sa. Aceasta imediat executa...

Un politist ajunge acasa si incepe sa strige catre nevasta-sa:

– Dezbraca-te !

– Dar nici bine n-ai ajuns acasa si…

– Am zis sa te dezbraci acum!

Nevasta se dezbraca, iar politistul zice:

– Du-te in fata oglinzii!

– Vrei s-o facem in fata oglinzii?

– Taci si du-te in fata oglinzii!!!

Femeia se duce in fata oglinzii, iar politistul ii spune:

– Stai in cap si desfa-ti picioarele!

– Ooo! O pozitie noua, nu-i asa?

– Taci odata si desfa-ti picioarele!

Nevasta-sa isi desface picioarele, politistul isi pune capul intre picioarele ei si se priveste cateva minute in oglinda, dupa care zice:

– Avea dreptate colegul. Chiar mi-ar sta bine cu barba…

