Un politist la Crima Organizata si-a impuscat copilul, dupa care s-a sinucis

Politistul care a comis aceasta fapta abominabila divortase recent de mama copilului Un politist la Crima Organizata din Pitesti si copilul sau de 3 ani au fost gasiti morti intr-un apartament din Pitesti. Din nefericire, primele indicii arata ca barbatul si-a impuscat copilul, apoi s-a sinucis. Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat ca pompierii au intervenit pentru deblocarea usii unui apartament, in Pitesti, in cartierul Eremia Grigorescu. Interventia avut loc la solicitarea unei femei. In locuinta, pompierii au gasit un barbat si pe copilul lui, in varsta de 3 ani, ambii decedati. Surse judiciare au declarat ca barbatul si copilul au fost gasiti impuscati. Prima ipoteza a anchetatorilor este ca barbatul, politist la Crima Organizata, si-a impuscat copilul, apoi s-a impuscat si el. Politistul in varsta de 29 de ani era in divort. Sotia acestuia este ...