Un polonez, care a stat 18 ani in inchisoare, nevinovat, a izbucnit in lacrimi cand a aflat ca va fi eliberat - VIDEO

Tomasz Komenda a fost condamnat in 2004 la 25 de ani de inchisoare pentru violarea si uciderea unei fete de 15 ani. El a executat 18 ani de inchisoare, fiind incarcerat inca din anul 2000. Dupa ce procurorii au intrat in posesia unor noi dovezi care arata ca Tomasz nu este vinovat, instanta a anulat sentinta initiala. In noaptea Anul Nou din 1996, adolescenta Malgorzata K. a fost violata si apoi omorata, dupa ce a plecat de la clubul unde petrecuse Revelionul alaturi de prieteni. Cadavrul tinerei a fost descoperit in prima zi a anului 1997, pe o proprietate privata din apropierea clubului. Medicii legisti au stabilit ca aceasta a murit din cauza hipotermiei si a ranilor suferite. Trei ani mai tarziu, in anul 2000, Tomasz Komend ...