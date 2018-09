Un portar de 13 ani a murit in timpul unei partide de fotbal din Olanda

Cel mai negru scenariu pentru Brexit, aproape de realitate Marea Britanie se îndreaptă tot mai vizibil către un Brexit fără acord cu UE. Theresa May promite că nu va face niciun compromis. Citește mai departe...

TVR a incheiat in ultimii zece ani 30 de protocoale. Niciunul nu are legatura cu DNA Televiziunea publica a incheiat, in ultimii 10 ani, 30 de protocoale, insa nici unul nu are legatura cu Directia Nationala Anticoruptie. Asta, in contextul in care liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, sambata, ca "a auzit" ca TVR a incheiat un protocol cu DNA, ceea ce "este foarte grav".

Femeie gravida, cu venele taiate. Familia nu a permis accesul politistilor in casa Gravidă, cu venele tăiate, descoperită duminică în Pitești. Femeia, însărcinată în luna a VI-a, în vârstă de 26 de ani, zăcea inconștientă în casă. Citește mai departe...

Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6 din 49, numerele de duminica, 2 septembrie 2018 Numerele Loto 2 septembrie 2018. Astăzi, 2 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Numerele norocoase au fost publicate în acest articol la scurt timp după ce s-au încheiat extragerile de la Loteria Română. Numere loto 2 septembrie 2018. Loteria Română anunţă pentru tragerea de duminică,2 septembrie 2018, […] The post Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6 din 49, numerele de duminică, 2 septembrie 2018 appeared first on Cancan.ro.

Viața unui bebeluș depinde de donațiile oamenilor! Mihai sufera de o boala rara, iar o singura injecție costa 70.000 de euro. Ministerul Sanatații nu deconteaza tratamentul Caz revăltător! Viaţa unui bebeluş de numai 6 luni depinde de donațiile oamenilor inimoși. Mihai a fost diagnosticat cu o boală rară şi o singură doză de medicament costă 70.000 de euro. Ministerul Sănătăţii nu decontează, deocamdată, tratamentul. Promite că va aloca bani la o viitoare rectificare bugetară, însă ar putea fi prea târziu. Mihai suferă de amiotrofie […] The post Viața unui bebeluș depinde de donațiile oamenilor! Mihai suferă de o boală rară, iar o singură injecție costă 70.000 de euro. Ministerul Sănătății nu decontează tratamentul appeared first on Cancan.ro.

Delia a facut senzație la festivalul ”Cerbul de Aur” cu ținute de 5000 de euro! Delia face ce face și iar își lasă fanii cu gurile căscate. De data aceasta, totul s-a întâmplat pe scena festivalului „Cerbul de Aur”, acolo unde artista a susținut un show de zile mari.(NU RATA, AICI: INIS NEZIRI ESTE CÂȘTIGĂTOAREA TROFEULUI CERBUL DE AUR 2018. LISTA COMPLETĂ A LAUREAȚILOR) Vineri seară, 31 august, Delia a urcat […] The post Delia a făcut senzație la festivalul ”Cerbul de Aur” cu ținute de 5000 de euro! appeared first on Cancan.ro.

Richard Hammond si sotia sa, GAZATI si JEFUITI in timpul vacantei din sudul Frantei. Metoda "inedita" folosita de hoti Richard Hammond, unul dintre prezentatorii emisiunii auto Grand Tour de la Amazon, alături de soţia sa, Mindy, au fost gazaţi şi jefuiţi în timp ce dormeau în vila lor de vacanţă din sudul Franţei.

Politistii sunt alaturi de Carmen Dan in contextul protestului de pe 10 august Federaţia Sindicatelor Democratice a Poliţiştilor (FSDPR) se declară alături de ministrul de Interne, Carmen Dan, în criza generată după protestul din data de 10 august. Potrivit preşedintelui Federaţiei, Carmen Dan nu ar trebui să-şi dea demisia, aşa cum a solicitat, sâmbătă, Gabriela Firea.

ANALIZA Revoluția Gabrielei Firea E scandal. Un scandal imens. În PSD. Dar mai ales pe lângă PSD. Unde se spune insistent că doamna Gabriela Firea dă de pământ cu domnul Liviu Dragnea. Comportându-se ca un terminator. Se schimbă, conform acestor ziceri, istoria PSD. Chiar sub ochii noștri. Iar noi trebuie să credem. Tot cee a ce ni ...