Un premiu substitut al Nobelului pentru Literatura i-a fost decernat scriitoarei Maryse Condé din Guadelupa

Scriitoarea Maryse Condé din Guadelupa, de mai multe ori citată între favoriţi la premiul Nobel, a primit vineri "noul premiu literar", instituit de "The New Academy" din Suedia ca reacţie la mişcarea "#MeToo", care a determinat amânarea cu un an a premiului Nobel pentru Literatură, scrie AFP, informează News.ro.

"În operele sale, cu un limbaj precis", Maryse Condé "descrie ravagiile coloniasmului şi haosul post-colonial", a spus instituţia printr-un anunţ al premiului la Biblioteca publică din Stockholm.

Născută în februarie 1937, la Pointe-à-Pitre (Guadelupa), Maryse Condé a publicat peste 30 de romane în special despre sclavie şi Africa, precum şi piese de teatru şi eseuri.

Adesea între favoriţi la premiul Nobel, ea nu l-a primit încă.

"Sunt foarte fericită şi foarte mândră să am acest premiu, dar permiteţi-mi să îl împart cu familia mea, cu prietenii mei şi mai ales cu toţi oamenii din Guadelupa (...), care vor fi emoţionaţi şi fericiţi să mă vadă premiată", a reacţionat ea într-un video, transmis la puţin timp după anunţ.

Crearea acestui premiu a fost anunţată în primăvară, odată cu înfiinţarea "The New Academy" de 100 de personalităţi ale culturii din Suedia, după anunţul amânării premiului Nobel pentru Literatură 2018.

"Nu va fi acordat decât anul acesta" înainte de dizolvarea instituţiei prevăzută pentru decembrie, a precizat vineri Alexandra Pascalidou, personalitate a scenei culturale suedeze, care a avut ideea acestei recompense.

Academia suedeză se află într-un scandal "#MeToo" din toamna anului 2017 când 18 femei l-au acuzat public pe soţul francez al uneia dintre academiciene, beneficiar al unor subvenţii ale Academiei, că le-ar fi hărţuit, agresat sau violat.

Acesta din urmă, Jean-Claude Arnault, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare la începutul lunii.

Contrar laureatului premiului Nobel, ales de 18 membri ai Academiei, "noul premiu" se vrea rezultatul unui lung proces popular.

Mai întâi a fost stabilită o listă de 47 de biblioteci, apoi redusă la câteva nume printr-un vot popular. Organizatorii spun că au primit peste 33.000 de propuneri.

Pe lista finală apar britanicul Neil Gaiman, canadiana de origine vietnameză Kim Thúy şi Maryse Condé. Japonezul Haruki Murakami a cerut să-i fie retras numele de pe lista nominalizaţilor.

Premiul - în valoare de un milion de coroane suedeze (în jur de 97.000 de euro), adică puţin mai mult de o zecime din cec-ul primit de laureaţii Nobel - este dotat prin finanţare participativă şi mecenat.

El va fi acordat pe 9 decembrie, cu o zi înainte de Banchetul tradiţional Nobel, care are loc în Stockholm în onoarea laureaţilor anului, în prezenţa laureatei.