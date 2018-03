Un preot rupe tacerea! Unde se afla sotul Israelei: ''Nu este disparut, ci este...''

Israela google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dat disparut de toata lumea, Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, se afla in acest moment in Spania, scrie stirilekanald.ro. Informatia a fost confirmata cu putin timp in urma de preotul Liviu Burlacu, cel care a avut grija de fostul sot al Israelei la centrul de dezalcoolizare din Bacau, acolo unde acesta a fost internat in urma cu un an.s „Liviu nu este "dat disparut". Ultima oara cand am vorbit cu el se afla in Spania, la Alicante. Nu stiu daca a aflat de moartea doamnei Israela. Din cate stiu eu, are un smartphone cu acces la internet, deci probabil ca stie, e suficient sa deschida stirile din Romania si sa afle. Telefonul i-a fost oferit chiar de doamna Israela. E adevarat, a t ...