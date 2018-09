Un primar condamnat din Cluj refuza sa valideze semnaturile #Fara penali: A fugit si s-a inchis in birou

Primarul comunei Cojocna, judetul Cluj, Teodor Bucur, este acuzat ca a refuzatat sa valideze listele cu semnaturi din cadrul initiativei "Fara penali in functii publice", a fugit si s-a inchis in birou. "Nu ma intereseaza listele, eu am alta treaba. Sa mearga la viceprimar cu ele", spune edilul.