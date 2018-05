Un profesor de la "Cuza" a realizat un proiect unic in Romania. Despre ce este vorba

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un profesor al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi a realizat un proiect unic in Romania, pentru a veni in sprijinul studentilor de la Departamentul de Geologie. Tony Cristian Dumitriu, asistent in cadrul Facultatii de Geografie si Geologie, a creat un atlas digital 3D de roci. Mini-biblioteca poate fi descarcata pe calculator de catre orice student si cuprinde 70 de esantioane de roci, cu fise de prezentare in romana si engleza, imagini tridimensionale realizate cu peste 15.000 de instantanee, prelucrate in peste 160 de ore lucru intens si introduse intr-o platforma folosita pentru jocuri. Bobocii care studiaza Geologia in anul I aveau, pana nu demult, o singura modalitate sa invete despre roci: in ...