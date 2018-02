Un profesor de muzica din Rusia s-a casatorit cu o fosta eleva. Care este motivul

Nunta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un profesor de muzica din Rusia a fost condamnat pentru ca a intretinut raporturi sexuale cu o eleva minora, a reusit sa evite trimiterea la inchisoare intrucat s-a casatorit cu acea tanara. Iuri Bondarenko, in varsta de 55 de ani, a fost condamnat luni la “un an de privare de libertate si la o interdictie de trei ani in exercitarea activitatii pedagogice” pentru faptul ca a intretinut raporturi sexuale cu o minora mai tanara de 16 ani, care era eleva lui in momentul producerii faptelor, a precizat pentru AFP serviciul de presa al Tribunalului din cartierul Kirov din Sankt Petersburg. Cu toate acestea, profesorul de muzica a reusit sa evite executarea condamnarii, gratie unei dispozitii din Codul ...