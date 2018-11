Un profesor le-a oferit studentilor subiectele de licenta la Combaterea Criminalitatii Organizate cu o zi inainte

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un profesor de la Academia de Politie care a participat la elaborarea subiectelor de licenta la Combaterea Criminalitatii Organizate si le-a dat studentilor cu o zi inainte de examen este cerintele. Intr-un comunicat remis presei, DNA a anuntat ca profesorul Dascalu Stefan Gabriel, cadru universitar al Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”, este cercetat pentru infractiunea de folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii. Cadrul universitar si-a recunoscut fapta si a fost de acord cu pedeapsa de un an si sase luni de inchisoare cu suspendare. Inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Direct ...