Un proiect controversat al Primariei Constanta, finantat cu fonduri europene, se afla in faza de precontractare/contractare

Primăria Constanţa derulează patru proiecte finanţate cu fonduri europene, aflate în etapa de precontractare/contractare. În unele proiecte, Municipiul Constanţa este beneficiar direct, iar în altele este doar partener. Printre ele se află şi proiectul controversat al parcului de miniaturi pe care municipalitatea vrea să-l amplaseze în parcul Tăbăcărie.



Iată proiectele:

- „We Are the Europe - Euroscepticism? No Thanks“ - WEET, finanţat în cadrul programului „Europa pentru Cetăţeni“, în care, comuna Sulmona (Italia) este lider, iar Municipiul Constanţa şi oraşul Sumperk din Cehia sunt parteneri. Proiectul contribuie la crearea condiţiilor favorabile situaţiilor de confruntare, schimb de opinii, încurajând multiculturalismul dintre oraşele participante. Termenul de implementare este de 12 luni.



- „Multi-Modal Optimisation of Road-Space“, finanţat în cadrul „In EuropeProgramul Horizon 2020“. Beneficiari: University College London (UCL) - Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord - lider şi parteneri: UAT Municipiul Constanţa, European Integrated Projects SRL (EIP) - România,

Technische Universität Dresden (TUD) - Germania, Fondation Nationale des Science Politiques (SciencesPO) - Franţa, PTV Group (PTV) - Germania, Dynniq (DYN) - Olanda, Vectos (South) Limited (Vectos) - Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Buchanan Computing (BC) - Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Polis (POLIS) - Belgia, Union Internationale des Transports Publics (UITP) - Belgia, IRU Projects asbl (IRU) - Belgia, International Federation of Pedestrians (IFP) - Elveţia, European Cyclists' Federation (ECF) - Belgia, Center for Budapest Transport (BKK) - Ungaria, Câmara Municipal de Lisboa (CML) - Portugalia, Transport for London (TfL) - Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi Traffic Transportation Division Malmo - Suedia. Obiectivul general este de a oferi o abordare cuprinzătoare şi obiectivă a planificării, proiectării, gestionării şi funcţionării spaţiului rutier pe marile coridoare urbane care alimentează reţelele internaţionale de transport Ten-T, unde extinderea sau construcţia de noi drumuri urbane nu este o opţiune. Termenul de implementare este de 36 de luni.



- „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius“ Constanţa, derulat prin programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa 3.1.B - beneficiar - Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa. Proiectul vizează reabilitarea termică a clădirii, în scopul creşterii eficienţei energetice a acesteia, precum şi a reducerii costurilor de întreţinere a clădirii, creând în acelaşi timp condiţii de învăţământ specifice nivelului ţărilor membre. Termen de implementare - 29 de luni.



- „Joint Romanian - Bulgarian Cultural and Historical Heritage - Miniature Park“, derulat prin programul INTERREG V-A România-Bulgaria. Parteneri în proiect sunt UAT Municipiul Constanţa şi NGO European Institute for Cultural Tourism EUREKA. Proiectul vizează îmbunătăţirea utilizării durabile a patrimoniului natural şi a resurselor şi a patrimoniului cultural. Termenul de implementare este de 36 de luni. Acesta este proiectul care a născut controverse în rândul mai multor ONG-uri locale, dar şi printre membrii unei părţi a opoziţiei. Dincolo de protestele organizate, au fost deschise multe procese. Acestea se află pe rolul instanţelor şi vizează desfiinţarea hotărârilor de Consiliu Local care aprobau înfiinţarea parcului de miniaturi.

