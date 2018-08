Un protestatar a murit in urma violentelor din Piata Victoriei

Un barbat in varsta de 62 de ani a murit la o saptamana dupa ce a fost prezent la protestul din Piata Victoriei, unde a lesinat din cauza gazelor lacrimogene pulverizate de jandarmi. Anuntul a fost facut de jurnalistul Alexandru Cautis, intr-o postare pe Facebook.

”Exclusiv! Un protestatar mort in urma incidentelor din Piata Victoriei

Ilie Gazea, un batran de 62 de ani a decedat la o saptamana dupa ce a lesinat in urma actiunii cu gaze lacrimogene. Pe 10 august, la mitingul din Piata Victoriei, in jurul orei 20, acesta a avut o puternica hemoragie nazala si bucala. A primit ingrijiri medicale si a plecat acasa. A doua zi s-a simtit foarte rau si a mers la spital. Ironia sortii face ca acest batran sa fie din Turnu Magurele, decesul inregistrandu-se la spitalul din Alexandria. Revin cu alte detalii”, a scris Alexandru Cautis pe Facebook.

