Un psihopat la Iasi! A scris, cu sangele unui animal, pe o masina - FOTO

Psihopat Iasi1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intamplare socanta in municipiul Iasi. Intr-o postare pe o retea de socializare, o ieseanca se arata oripitala de ceea ce a vazut. Concret, pe o masina din zona Palas, un iesean ar fi scris cu sangele unui biet animal, un mesaj. ''Dreptate scrisa cu sangele? Asa psihopat? Cat de salbatic sa fii sa faci asa ceva? In jurul orei 20:00, langa fantana arteziana din zona Palas am vazut asta... Stie cineva ceva despre ce e vorba? Cine a facut asta, sper sa plateasca!'' se arata in postarea publicata pe grupul iesean Esti din Iasi daca... Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...