Un raport prezentat in Parlamentul European recomanda sanctionarea Ungariei pentru incalcarea valorilor europene | Partidul ungar de guvernamant condamna "raportul Soros"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Cu certitudine, imaginile in ca ...

”I-a dat împărăteasa apa celui bolnav şi îndată o! grabnică izbăvire! cum a băut-o s-a vindecat desăvârşit, şi atâta putere a luat, încât s-a sculat din pat sănătos, ca şi cum n-ar fi avut nicio boală” În vinerea din Săptămnă Luminată, c ...

Centrul Național de Prognoză Meteo din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie a emis o alertă nowcasting tip Cod Galben pe tot teritoriul Județului Constanța, până la ora 05.00. Se semnalează ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 metri şi izolat sub 50 met ...

Preşedintele american Donald Trump nu a luat deocamdată o decizie privind o intervenţie militară în Siria şi va discuta cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi cu premierul britanic Theresa May despre riposta la atacul chimic din oraşul Duma, relatează agenţia The Associated Press.