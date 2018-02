Un reprezentant al ASF, ales vicepresedinte in Comitetul InsurTech Task Force (ITF) al EIOPA

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Rangu, director al Directiei Supraveghere Intermediari si Monitorizarea Regulilor de Conduita si reprezentantul ASF in Comitetul InsurTech Task Force (ITF) din cadrul Autoritatii Europene pentru Asigurari si Pensii Ocupationale (EIOPA), a fost ales in unanimitate vicepresedinte al ITF, in prima reuniune a Comitetului, care a avut loc pe 20 februarie 2018. Domnul Rangu a devenit anul trecut membru al ITF, ca urmare a unei selectii individuale ce a avut loc la nivelul celor 27 de tari membre ale EIOPA, fiind si reprezentantul ASF in cadrul Comitetului Consumer Protection and Financial Innovation unde se elaboreaza recomandarile si ghidurile tehnice de aplicare a legislatiei in asigurari pe domeniul distributiei si a re ...