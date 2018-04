Un reputat om de stiinta german rupe tacerea despre romani: „Voi sunteti…”

Un reputat om de stiinta german, Barbara Deppert Lippitz, arheolog si probabil cel mai mare expert in aur din Europa, s-a aratat o mare admiratoare a poporului roman si a uimit pe toata lumea cu declaratiile ei referitoare la importanta aurului in istoria tarii noastre.

„Voi sunteti cu siguranta urmasii dacilor. Romanii au venit, au luat aurul, au stat o perioada si au plecat. Este adevarat ca au lasat si cateva urme prin aceasta trecere temporara pe teritoriul dac. Au lasat putina latina, pentru ca latina era limba oficiala, au lasat ceva monumente, expresie a recunoscutei culturi romane, si foarte putine obiceiuri, dar ei nu au putut sa schimbe structura poporului dac, pana la plecarea lor si nici dupa aceea.

Poporul roman, care desigur a suferit si alte influente, se deosebeste radical de cel italian. Este mult mai ospitalier, mai jovial, mai comunicativ. Legatura romanilor cu natura este mult mai profunda decat a celorlalte popoare europene. Si aceasta este cea mai importanta mostenire pastrata de la daci. Dacii erau una cu natura. Natura era viata lor, iar viata lor era natura.”

„Aveti peste 6000 de ani de istorie a aurului! Este istoria voastra si numai cine nu vrea nu o priveste la adevarata ei valoare. Dupa parerea mea, sunteti singura tara din Europa care are istoria scrisa in propriul ei aur”, a declarat aceasta.

Sigur nu stiai asta. Ce sarbatoreau dacii la solstitiul de iarna, traditie pastrata pana azi

Solstitiul de iarna era celebrat de vechii daci prin sacrificarea porcului, obicei care s-a pastrat pana in ziua de azi si este legat acum de sarbatoarea Craciunului. Dacii se situau prin acest ritual de partea luminii in lupta cu intunericul, in cea mai scurta zi din an.



Vechii daci, care aveau cunostinte avansate de astronomie, cunosteau cu precizie data solstitiului de iarna, o data foarte importanta in religia lor. Pentru ei, aceasta zi reprezenta lupta dintre lumina si intuneric, ziua in care divinitatea intunericului era cel mai aproape sa puna stapanire asupra luminii. Asa ca dacii contribuiau si ei la aceasta lupta, de partea luminii.



Dacii sacrificau porcul in ziua solstitiului de iarna pentru a veni in ajutorul soarelui si il hraneau cu carne spre intarire. Ziua incepea dupa aceea sa creasca si Craciunul devenea o sarbatoare a vietii si a luminii. Conform traditiei, pentru ca porcul sa fie mancat cu placere, toata lumea trebuie sa se veseleasca si sa cinsteasca cu vin in jurul acestuia.



Potrivit altor surse, multa vreme, nasterea lui Iisus era celebrata pe 6 ianuarie. Pentru a mai imputina numarul de sarbatori pagane dedicate Soarelui, Biserica a mutat aniversarea pe 25 decembrie. De asemenea, zeul invocat de daci, care invia odata cu venirea primaverii, s-a intalnit cu crestinismul, cu Iisus, care invie si El din morti, tot primavara. Astfel, cele doua mari evenimente astronomice, solstitiul de iarna si echinoctiul de primavara, au ramas cele mai importante sarbatori ale anului, prin suprapunere cu cele doua mari sarbatori crestine, Craciunul si Pastele. Acestea aveau de-acum aceleasi semnificatii: solstitiul de iarna - lumina triumfa si ziua invinge noaptea; echinoctiul de primavara – viaia invinge moartea si natura reinvie.

