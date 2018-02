Un rezervor plin cu...dolari!? Un sofer a inghesuit in rezervorul masinii 770.000 de dolari - FOTO

Rezervor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un sofer din Olanda a fost prins de politie cu mai mult decat combustibil in rezervorul masinii cand a incercat sa treaca frontiera in Germania, au anuntat oamenii legii din orasul Osnabrueck vineri, relateaza DPA. In timpul unei verificari a politiei din orasul de frontiera Bad Bentheim, barbatul a declarat initial ca are 3.000 de euro asupra sa. Politistii au devenit suspiciosi dupa ce inca 4.550 de euro au fost descoperiti in torpedoul masinii si au dus autovehiculul la garajul unui specialist. Aici, in urma investigatiei ulterior, au fost descoperite 23 de pachete cu bani infasurate in plastic in rezervorul masini. In total, aceste pachete contineau circa 770.000 de dolari. Soferul este in prezent i ...