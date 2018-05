Un roman a fost prins, in Venetia, cu ZECI de kilograme de heroina

heroina image google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O captura uriasa de droguri a fost efectuat de catre politie in timpul unei anchete care a dus la arestarea intr-un hotel din Marghera, a unui traficant roman, care ar avea in disponibilitatea sa de 42 de kilograme de heroina, in valoare de milioane de euro. Barbatul, I.C.C., cu domiciliul in Spania, a fost arestat vineri 4 mai, cu acuzatia de trafic de droguri. Politistii de la sectia de politie din Venetia seara l-au arestat in timp ce statea confortabil in camera lui de hotel din Marghera, cu heroina probabil adusa din Spania. CITESTE SI: Inghesuiala la Urgente, in Constanta. Zeci de consumatori de droguri, la spital Cincizeci si una de persoane au ajuns la Spitalul Clinic Judetean d ...