Un roman a murit in Italia dupa ce a cazut de la etajul trei. Avea doar 31 de ani

O noua tragedie romaneasca in Italia, acolo unde un roman de doar 31 de ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul trei al blocului in care locuia. Romanul avea 31 de ani si era stabilit in Italia, in orasul Avezzano. El a murit dupa ce a cazut de la etajul trei al blocului in care locuia. Anchetatorii au demarat o ancheta dupa moartea romanului de 31 de ani si azi au stabilit cum s-a petrecut cu exactitate tragedia. Anchetatorii au stabilit ca Cristian Mihai si-a pierdut viata dupa ce a s-a intors acasa, dar a realizat ca si-a uitat cheile de la usa apartamentului in care locuia. El s-a aventurat sa escaladeze balcoanele blocului si a ajuns la etajul trei, cand, conform observator.tv. s-a dezechilibrat si a cazut in gol mai mult ...