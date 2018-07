Un roman a murit intr-un accident cumplit, in Italia. Alti doi romani sunt in stare critica, dupa ce microbuzul care-i aducea de la munca a cazut intr-o rapa. Un italian a fost si el ranit in accident.

Accidentul s-a produs in jurul orei 22:00, in seara de sambata, pe autostrada A26, in dreptul localitatii Predosa (provincia Alessandria). Microbuzul in care se intorceau de la munca trei romani si un italian a iesit de pe carosabil si a cazut intr-o rapa.

Un roman in varsta de 44 de ani, cu initialele I.R.C., a murit pe loc, relateaza ziarul Il Secolo XIX.

Ceilalti trei muncitori, intre care doi romani, au ajuns la spital in stare grava, pentru unul dintre romani fiind declarat cod rosu, pentru celalalt si italianul ranit, cod galben.

