Un roman a murit si alti doi au fost raniti intr-un accident rutier in Belgia

Politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman a murit marti in urma unui accident rutier produs in localitatea belgiana Bertrix. Alti doi romani sunt raniti. Conducatorul vehiculului inmatriculat in Romania a pierdut controlul volanului intr-o curba. Masina s-a izbit un copac, dupa care a cazut intr-un parau. Vezi si: Exclusiv/Update! O fetita a fost accidentata mortal de soferul unui microbuz scolar plin cu elevi! Barbatul avea ALCOOLEMIE Toti cei trei ocupanti ai autoturismului sunt romani. Unul dintre ei, care era pe bancheta din spate, a decedat. Ceilalti doi au fost raniti. Au fost transportati la spitalul din Libramont. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...