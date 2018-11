Un roman a plantat o samanta intr-o damigeana, in anul 1960. Planta a prosperat pana azi in vasul perfect astupat de 58 de ani

roman planta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In anul 1960, intr-o zi de Pasti, un anume David Nedelcu, roman plecat in Marea Britanie a plantat o samanta intr-o damigeana, experimental, si apoi a astupat vasul, etans. Curand a rasarit o plantuta. Acum, dupa mai mult de 55 de ani, in interiorul damigenei se afla o… mica gradina. Un ecosistem care s-a adaptat perfect acelui mediu lipsit de orice legatura cu exteriorul, cu exceptia luminii care patrunde prin peretii damigenei si care face posibila fotosinteza. Ultima data, vasul a fost destupat in 1972, cand David a varsat inca putina apa in interior. Secretul originii vietii, descoperit in Romania. NASA a venit sa studieze fenomenul Prin acest experiment mai putin obisnuit, in primavara ...