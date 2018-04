Un roman a violat o femeie fara adapost sub privirile cumparatorilor dintr-un centru comercial

Constantin Turbinca 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman a fost condamnat la sase ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce a jefuit si apoi a violat o femeie fara adapost, pe o banca dintr-un centru comercial, chiar sub privirile cumparatorilor. In ziua atacului, Constantin Turbinca (foto), in varsta de 42 de ani, s-a imbatat dupa ce sa certat cu sotia sa la telefon din cauza sumelor pe care le trimitea in Romania pentru ea si copiii. In aceeasi seara, Turbinca a a fost in Centrul Comercial din Gloucester unde a jefuit o femeie fara adapost, in timp ce aceasta se afla pe o banca, inconstienta din cauza drogurior si alcoolului, scrie Gloucester Live. Procurorul a spus, in timpul procesului, ca imaginile de pe camerele de supraveghere arat ...