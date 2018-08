Un roman care detine o afacere in Marea Britanie refuza sa angajeze englezi: "Inventeaza scuze pentru a evita orele suplimentare. Romanii muncesc din greu"

Ovidiu Sarpe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un patiser roman din Marea Britanie afirma ca prefera angajatii romani in locul britanicilor, despre care spune ca nu muncesc la fel de mult precum compatriotii sai. Fiecare dintre cei 16 angajati ai lui Ovidiu Sarpe de la "Pastisserie Romana" din Burnt Oak, suburbie aflata in nord-vestul Londrei, provine din Romania, relateaza publicatia Kentwood Post. Patronul, care a fugit din Romania in 1979, spune ca britanicii inventeaza scuze pentru a evita orele suplimentare si ca nu au nici aptitudinile, nici hotararea celor veniti din tara sa natala. "Sunt disperati sa munceasca. Sar imediat la oportunitatea de a munci. Daca apar doua ore suplimentare, se ofera. Un englez ar putea spune in schi ...