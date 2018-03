Un roman s-a intors in tara dupa 25 de ani, dar la vama a aflat ca e… mort! 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-a intors din strainatate dupa 25 de ani si a aflat ca e mort. De fapt a aflat ca sotia sa l-a declarat mort, si acum din punct de vedere legal nu exista. Trebuie sa obtina acte pentru a dovedi ca e viu. Constantin Reliu, 63 de ani, din comuna Bacani, judetul Vaslui, s-a intors in tara, la domiciliul sau din Barlad, dupa 25 de ani petrecuti la Istanbul. Pentru ca nu avea acte, a fost de fapt expulzat de autoritatile din Turcia, altfel nu se intorcea nici acum. In urma cu 15 ani, la cererea sotiei, o instanta l-a declarat decedat, sotia recasatorindu-se cu un italian. A ajuns in locurile natale, speriindu-i pe toti cei care il crezusera mort si chiar fusesera la pomenile facute pentru sufletul lui adormit. “Sunt u ...